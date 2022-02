Stéphane CURTIL

Mes Compétences : - Commerciales, Projet & Marketing, Management



Mes Valeurs : - Excellence, Courage, Engagement



Mes Forces : - Capacité d'adaptation, Dépassement de soi, Esprit d' Equipe







Mon Projet avec Vous :



- Mettre à profit + de 25 ans d'expertise commerciale dans l'Industrie du Luxe et du

Packaging : cosmétique, parfumerie, spiritueux, chocolat,pharmacie, para-pharmacie, Food



- Exploiter mes connaissance du marché et des process industriels pour développer Votre Business Market et vos Marges



- Mettre à profit mes compétences commerciales validées par un Master 2 Marketing & Vente pour contribuer à l'augmentation de vos résultats commerciaux ( CA, Marges,PDM supplémentaires)







Expériences notoires :



- Industrie du Papier : chez Int. Paper : Leader mondial

- Industrie du Verre : chez Bormioli Rocco : Positionnement mondial

- Industrie du Cristal : chez Swarovski : Leader mondial

- Industrie des Etuis : chez Autajon : Leader Europe

- Industrie Composant Bijouterie : chez Ballou Findings : Leader mondial





Responsable commercial dans l'industrie du Luxe et Packaging, en tant que Directeur des Ventes France, Responsable Grands Comptes, Responsable de région (dont création de poste) :



SECTEUR DU PACKAGING : CARTON,PAPIER, VERRE, PLASTIQUE / + 15 ANS

INTERNATIONAL PAPER

AUTAJON

BORMIOLI ROCCO

PINARD EMBALLAGES

CARTONNAGES GAULTIER

ALZAMORA





SECTEUR DE L'INDUSTRIE DU LUXE: BIJOUTERIE, ACCESSOIRES DE LUXE, HOME DECOR, TEXTILE, LUNETTERIE / 7 ANS

BALLOU FINDINGS

SWAROVSKI







MANAGEMENT DIRECT DE COMMERCIAUX ET DE DISTRIBUTEURS POUR LE MARCHE FRANCAIS ET EXPORT



EVOLUTION DANS UN CONTEXTE INTERNATIONAL EN LIEN AVEC UNE EQUIPE ANGLO-SAXONNE POUR LE COMPTE DE LA FILIALE FRANCAISE



Mes compétences :

LUXE

PACKAGING

PARFUMERIE

MANAGEMENT

BIJOUTERIE

Encadrement et management d’équipe

Stratégie d'entreprise et marketing opérationnel

Cosmétique

Parfum

Commerce international

Négociation

Créativité

Conduite de projet

Analyse stratégique

