Stephane CUTTAZ

Diplômé de l’ESISAR (INP Grenoble), j’ai une expérience de quinze ans dans l'encadrement de projets, la définition d’architectures, le développement, l’intégration et la validation de solutions logicielles, dans un environnement international, appliquées à l'Industrie, aux Télécoms et aux Systèmes d'Informations.



Depuis 2008, j’occupe un poste de Chef de Projet – Architecte SI.



Les principaux thèmes sur lesquels je travaille :

. Définition d'Architecture du SI et de l’infrastructure technique associée.

. Sécurité et Disponibilité du SI.

. Sauvegarde et Stockage.

. Support à la mise en production.



Mes compétences :

Base de données

haute disponibilité

Ingres

Linux

Microsoft SQL

Oracle

Oracle RAC

PL SQL

RAC

Shell

Shell Unix

UNIX

Unix hp ux