Stéphane DEVORSINE

Spécialiste du service, du commerce, de l'organisation et du management, mes 24 années d'expérience m'ont permis de mener à bien les projets d'entreprises.

De part mon esprit de conquête commerciale, mes missions se sont toujours concrétisées par la croissance du CA et de l'EbitA des entreprises pour lesquelles j'ai apporté mes services.

J'ai également pu exploiter mes capacités d'adaptation, de polyvalence, ma facilité à communiquer et mon dynamisme.



Mes domaines de comptétences :



Commercial:



- Mettre en place un positionnement stratégique avec un plan d'action commercial pour des centres de profits.



- Participer et piloter l'activité commerciale.



- Négocier, implémenter des accords nationaux et des comptes stratégiques.



Managérial:



- Encadrer et accompagner des collaborateurs dans le respect d'un exercice budgétaire.



- Contrôler et suivre l'activité des agences.



- Créer et implanter une culture de résultat.



- Fidéliser des équipes sur des objectifs.



Financier:



- Réaliser des budgets.



- Respecter un objectif budgétaire.



- Négocier des achats.



- Investir en adéquation avec un Business Plan.



Ressources Humaines:



- Mener des entretiens annuels et en accompagner le suivi.



- Organiser et procéder à des actions de recrutement.



- Assurer le suivi des collaborateurs pendant l'intégration.



Formation:



- Elaborer le plan de formation et en suivre le budget.



- Animer des sessions de formation.



- Etablir des financements et cofinancements avec les institutions et les collectivités.



Juridique:



- Animer des veilles juridiques.



- Suivre des dossiers Prud'homaux.



- Encadrer des institutions représentatives du personnel



- Auditer juridiquement des agences.



- Valider des accords cadres nationaux/régionaux du secteur



Mes compétences :

Approche directe

Chasse de têtes

Commercial

Directeur commercial

Directeur des Ventes

Directeur régional

Recrutement

ventes