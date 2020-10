Stéphane ETIENNE

LA DYNAMIQUE DE TRAVAIL



Organisation, Intégration, Feed-back, Réactivité, Disponibilité, Souplesse



MODE DE FONCTIONNEMENT UNIQUE DASSISTANCE TECHNIQUE



- Intégration à léquipe lors de surcharge dactivité ou manque deffectif

- Complément de compétences lors de projet spécifique

- Délégation d'une partie des tâches de dessinateur

- Mise à jour documentaire des fichiers 3D, plans de détail, d'ensemble, nomenclatures et de la documentation technique

- Etude, conception et industrialisation de produit sur mesure

- Expertise métier, accompagnement au développement de service bureau d'étude et méthode

- Création, optimisation et développement de produit

- Sur site ou par télé-travail



NOUVELLE VISION DE LEMPLOI ET DU METIER



- Devenir Indépendant est un choix de vie professionnel. Cest un engagement de service et une présence sur le long terme

- Tout comme un salarié de lentreprise, cest une implication personnelle dans le poste et dans les missions confiées

- Lalternative au CDD, CDI et intérim Cest un mode de fonctionnement simplifié et adapté de façon unique



LENGAGEMENT DUN FREELANCE



- Aller au delà de lengagement contractuel par un engagement moral de résultat

- Garder une haute confidentialité sur les informations communiquées

- Proposer plus que des compétences et devenir votre spécialiste à disposition

- Offrir un mode de fonctionnement unique spécifiquement adapté aux besoins

- Sengager sur le long terme autour dune confiance mutuelle



LIGNES DIRECTRICES DINTERVENTION



- Respecter les spécifications du cahier des charges

- Respecter le planning et les délais détude

- Respecter les exigences de production, le niveau de qualité et la réglementation



ZONE DINTERVENTION

SUR SITE à 35 minutes de Heillecourt

Les Environs Nancy Frouard Champigneulles Luneville Blainvilles Charmes Neuves-maisons Toul Vezelise Essey Jarville Villers-les-Nancy Vandoeuvre Ludres Custines Seichamps



EN TELE-TRAVAIL National