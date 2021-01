Stephane FAURE

Ingénieur Chercheur en Physique appliquée avec 5+ ans d'activité professionnelle à l'international dans le développement de dispositifs semi-conducteurs pour des applications dans les secteurs des nanotechnologies et des télécommunications. Longue expérience dans la fabrication et la caractérisation de nanostructures. Spécialisé dans les propriétés optiques des semi-conducteurs, lasers, VCSELs, boîtes quantiques et optique quantique. Expérience dans l'électronique radio-fréquence et le traitement des signaux.

Principaux résultats publiés dans des revues à comité. Excellente compétences de communication et de présentation. Participation à des conférences nationales et internationales. Aptitude à transmettre des concepts complexes ou techniques dans un langage accessible aux non-spécialistes. Très enthousiaste à la perspective de travailler dans un environnement international et dynamique. Maîtrise du français, de l'anglais et du japonais.



Mes compétences :

Optique

Techniques de nano-fabrication (salle propre)

Techniques de caractérisation

Matlab