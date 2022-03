Stéphane GAMBIRASIO

Mathieu Pharmaceutique recrute !

http://www.mathieupharma.fr



Nous sommes une société pharmaceutique familiale (40 personnes).



Implantés sur la France depuis plus de 80 ans, nous distribuons en pharmacie des gammes et produits innovants pour la santé, le bien-être et la beauté au quotidien.



Afin de renforcer notre équipe commerciale, nous cherchons plusieurs représentants(es) pouvant assurer la prospection, le suivi et le développement d'un secteur exclusif, en s'adressant à une clientèle de pharmacies.



Au sein d'une société en expansion, vous intégrerez une équipe conviviale ou se côtoient l'expérience des anciens et le dynamisme des juniors.

Responsable de votre secteur, vous êtes ambitieux(se), volontaire, tenace et organisé(e).



Nous vous remercions d'adresser votre candidature (lettre + cv), en précisant votre secteur.