Stéphane GAZEL

Dessinateur-Projeteur au SNIA (Service National d'Ingénierie Aéroportuaire) depuis 2010, secteur Centre & Est basé à l'aéroport de Lyon St. Exupéry (69).



Formateur AutoCAD 2D et 3D. Élaboration des pièces graphiques AVP, EXE, DCE , plan de détail, DP , PCMI, CERFA.

Élaboration des documents d'urbanisme en secteur aéroportuaire (PEB, Plan de Concession, AOT, plan de servitudes). Instruction d'avis d'urbanisme en Secteur aéroportuaire.

Aménagement neufs et réhabilitation de bâtiments États aéroportuaires.

Concepteur aménageur, altimétrie, relevés, métrés, estimations et plaquettes de communication.