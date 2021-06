Stéphane GRENON

Mes principaux domaines de compétences



• Construction et implémentation de stratégies de distribution et politiques commerciales (forte connaissance de la gestion du multi-canal et business developpement) avec responsabilité de P&L

Management et coaching d’équipes ( > 1000) Conduite du changement et restructuration

Expertise en négociation grands comptes (nationaux et internationaux) et marketing produits en multi-circuits (Grande Distribution, pharmacie, sélectif et convenience)

• Elaboration et conduite de projets transversaux (France et International)



Mes compétences :

Directeur commercial

Négociation grands comptes

Manager

Conseil

Pharmacie

Développement des ventes

Ressources humaines

Restructuration

Management

Category management

Négociation commerciale

Trade marketing

Conduite du changement

Business development

Business Intelligence

Grande distribution

Biens de grande consommation

produit de grande consommation

Healthcare

P&L management

Supply chain