Stéphane GUELLIL

LUXURY PARTNER GROUP

www.luxurypartnergroup.fr





Luxury Partner Group, regroupe plusieurs sociétés spécialisées dans le conseil, le recrutement, la formation et la mise à disposition de conseillères ambassadrices pour les marques de luxe en prestation de service ou en intérim. L'expérience acquise pendant près de 20 ans dans le développement de marques de parfumerie, nous a permis d'appréhender les besoins du marché du luxe qui est en forte mutation. Notre objectif est d'imposer l'excellence dans toutes les missions qui nous sont confiées lors de nos interventions en points de vente. La satisfaction du consommateur, reste la première priorité pour Luxury Partner Group. Néanmoins, nous souhaitons élever le niveau de service global en apportant des solutions et des outils efficaces, rentables et pérennes aux grandes marques qui nous font l’honneur de leur confiance.



Mes compétences :

Luxe

Management

Gestion de projet

Leadership

Vente