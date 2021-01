Dimeplast en quelques mots





Fort de plus de 20 ans d'expérience et de savoir-faire dans l'usinage des matières plastiques technique, chaudronnerie plastique, réalisation de joints, caoutchouc ,fibres, élastomères etc..

Négoce de semi produits





DIMEPLAST vous accompagne dans l'étude et la réalisation de vos projets.

La compétence de ses équipes s'appuyant sur des moyens de production les plus récents et en constante évolution permet à DIMEPLAST d'intervenir dans de nombreux secteurs de l'industrie:



Sidérurgie

Machines agricoles, travaux publics

Agro-alimentaire (certification alimentaire à préciser )

Machines spéciales

Industries diverses





Nos moyens de production les plus récents nous permettent à partir de vos plans ou de vos fichiers d'usiner la pièce unitaire, la petite ou la moyenne série.

Dimeplast transforme tous les thermoplastiques PA, PE, POM, PETP, PPH, PVC, PTFE, PVDF, PC et thermodursv



Notre stock disponible de 50 tonnes de semi-produits (barres et plaques) dans les qualités les plus utilisées vous garantit le prix le plus étudié et le délai le plus court.



Dimeplast vous propose également la coupe sur mesure: les plaques jusqu'a 100 mm d'épaisseur, les barres jusqu'au diamètre 300 mm



Nos différentes machines



centres d'usinage, défonceuses à commande numérique, fraiseuse et tours à commande numérique

Scie automatique horizontale et scie automatique Dia 400



Dans lattente dune prochaine collaboration, je suis à votre disposition pour tous renseignements complémentaires et vous rencontrer



Stéphane Hennion

Technico-cial



Dimeplast

121 Rue Jean-Pierre Bausch Tél. : (00352) 26 36 22 36

4023 Esch-sur-Alzette Zaepert Fax. : (00352) 26 36 14 25

Esch-sur-Alzette - Luxembourg Mail : contact@dimeplast.lu



https://www.dimeplast.lu/index.html