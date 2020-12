Stéphane HUET

45 ans, marié (Professeure associée HDR, Kedge Business School Marseille), une fille de 12 ans.



Ayant pris ma retraite militaire en 2004 et libéré de mes engagements familiaux (enfant étant au collège section sportive natation A.C.Hyères), universitaires (j'ai repris des études et obtenu en 2007 une Licence Professionnelle -Mention Bien- en Management des Organisations : options Ressources Humaines et Conduite de Projet, afin d'acquérir de nouvelles connaissances théoriques et d'élargir mes compétences.) et professionnelle (rupture de la période d'essai chez Médiapost à mon initiative) je souhaite reprendre une activité en corrélation avec mes compétences et les attentes d'une entreprise à la quête d'un manager expérimenté et responsable.



Fort d'une expérience de 16 années dans divers domaines notamment dans celui de la Logistique et le Management de diverses équipes, je pense pouvoir apporter mon savoir-faire et savoir-être comme manager compétent.



Responsable de la section Logistique de mon Unité, mon emploi traitait plus particulièrement de la gestion de l'emploi du temps des collaborateurs et subordonnés (missions, stages, formations, réunions et entretiens individuels), de l'organisation des diverses missions de transport, de la gestion et l'entretien du parc véhicules et de divers magasins (magasinage, stockage, entretien et comptabilité des matériels).

Familiarisé depuis de nombreuses années avec l'adéquation entre management des personnes et gestion de ressources de tout ordre.



Autonome et rigoureux, animé par un esprit d'équipe sans égal, je suis particulièrement à l'aise dans la gestion de crises et de conflits. Dynamique et sportif accompli dans divers domaines (10 ans de Volley-ball, 20 ans de Football), je pratique actuellement le Cyclotourisme, la Natation et la Course à pied en tant que licencié FFA je participe à diverses épreuves en compétition comme le marathon (3h00' Marseille 2010), le semi-marathon (1h27' Nice 2012 et Toulon 2013), le 10km (39min La Londe 2011-2013 et La Crau 2013) et le trail (55min Bandol 2010-2013).



Mes compétences :

Sens des responsabilités

Management des Ressources Humaines

Organisation