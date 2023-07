Stéphane ISAMBERT

- 25 ans dexpérience dont 15 ans de leadership et de gestion du changement de Service Clients ou dunités de production dans lindustrie et le médical (chimie, gaz de lair, life science, nucléaire).

- Expert de la réflexion stratégique jusqu'au déploiement et suivi opérationnelle via plans, daily management et KPI's.

- Spécialiste en Expérience Client et grande expérience de la gestion de la relation client.

- Passion pour le management permettant implication et développement des équipes de management, des talents de lentreprise et laccompagnement des équipes sur lexpérience client et lamélioration continue.

- Esprit tourné vers l'amélioration continue à travers de multiples outils (VSM, Kaizen, VM&DM, PSP...) et de multiples applications dans différents rôles.

- Très bon communicant tant en one 2 one, que vis à vis des équipes ou des instances représentatives.

- Ouverture d'esprit et apprentissage en continue.

- Sens des responsabilités pour prendre, accompagner et gérer les décisions difficiles



- Compétences clés: Leadership - Communication - Management - Expérience client - Lean management - Amélioration continue - Optimisation de la performance - Gestion des KPI - Gestion du P&L - Change management - Développement des collaborateurs et des équipes de direction - 5S/VSM/Kaizen/DM et VM