Stéphane JACQUEMART

Riche d'expériences dans de nombreux déménagements familiaux et de secteurs d'activités , j'ai acquis une certaine adaptation à la relation avec autrui et au changement d'activité au sein même d'une entreprise. Aussi après 28 ans dans le transport de marchandises en tout genre , j'ai accumulé une expérience professionnelle assez diversifiée.J'aime le travail sérieux et bien fait ce qui n'enlève rien à la bonne humeur.J'ai remarqué aussi que j"affectionne la relation clientèle .Quoi qu'il arrive le client doit toujours être assuré.



Mes compétences :

ADR citernier carburant 40 T

permis super lourd

connaissance de la banlieu parisienne et paris

Déja circulé à l'étranger (bénélux,espagne)

Remorque grande hauteur et maintenant plateau