Stéphane JAFFRES

Bonjour, je suis une personne curieuse de nouvelles technologies, passionné par les constructions de nouveaux projets, d'amélioration des existants. Je peux être autonome dans le travail, autodidacte, j'ai su mener ma propre entreprise pendant 10 ans. J'ai mon savoir-faire, et mon recul à apporter a qui voudra croire en moi (particulièrement dans le domaine métallurgique, domaine de confort mais non exhaustif.

Je sais m'adapter et respecter une hiérarchie, je suis réellement motivé a apporter mon savoir faire et savoir être.