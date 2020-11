Stéphane LERAY

Première carrière professionnelle dans l'informatique (20 ans d'expérience)

Reprise des études en 2013 pour obtenir en 2020 un diplome d'ingénieur en énergétique et thermique du bâtiment au CNAM.



Actif dans la construction et rénovation de bâtiments:

--> étanchéité à l'air pour des bâtiments de tous types, souvent passifs (mise en oeuvre et mesures blowerdoor à partir de 2013)

--> mise en oeuvre d'isolation en cellulose (formé en 2013) ou paille (formation pro-paille 2019)

--> acoustique du bâtiment (mesures avant, études de solutions, travaux, mesures après).

--> MDE, EnR pour le bâtiment, ventilation (design, installation, mesures), ...



Actif dans les énergies renouvelables :

--> 'diagnostic énergétique' du barrage hydroélectrique de Pont-Rolland (22) en 2018, solutions pour poursuivre l'exploitation

--> développement éolien citoyen (Plessé) depuis 2019.