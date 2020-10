Stéphane LESIGNOLI

RÉSUMÉ DES SUCCÈS :



- Mise en œuvre de SAP au Royaume-Uni (Maintenance).

- Responsable de projet pour le département informatique.

- Chef de projet et Key-user. Introduisant SAP et les outils XPO dans 7 pays. J’ai été consultant, traducteur, formateur et j’ai assisté ces pays pour qu’ils s’intègrent au mieux dans notre réseau Européen.

- Travail en collaboration avec les fournisseurs et les clients de XPO pour intégrer de nouveau système informatique afin de développer notre réseau et nous adapter aux évolutions du monde actuel.





COMPÉTENCES



En tant que gestionnaire de projet expérimenté, je suis extrêmement efficace pour répondre aux objectifs commerciaux et de service. Je suis organisé et capable de planifier, prioriser, contrôler les processus et les activités de manière à obtenir des résultats.

Quelles que soient les difficultés que nous pouvons rencontrer, je travaille efficacement sur des délais serrés, en m’adaptant et en soulageant le stress chez les autres. J'ai de l'expérience et je suis enthousiaste, cela me permet d’anticiper et de répondre aux préoccupations de mes clients. Je peux motiver une équipe à travailler ensemble afin d’atteindre un objectif commun. Je sais reconnaître et apprécier les forces et les qualités de mes équipes et collègues pour que nous obtenions collectivement le meilleur. Je m'adapte rapidement aux changements et j'ai travaillé dans de nombreuses situations multiculturelles. Je peux analyser l'information, en extraire le nécessaire et l’utiliser pour atteindre les résultats visés.



Expert dans la gestion de projet.

Expert dans les sociétés de service et l'animation de réseau.

Expert dans la micro-informatique.

Très bonne connaissance du monde du transport et de la logistique

Une large connaissance des besoins informatiques et de services



Mes compétences :

Sécurité

Micro Informatique

Service

Formation

Maintenance

Linux

Réseau

Gestion de projet

SAP

Informatique