Stephane LEVIEILS

Passionné de mécanique et par mon métier, j’aspire à rester dans un environnement à dominante technologique et de haute exigence.



De plus, mes qualités humaines me permettent d’instaurer rapidement une relation Client / Fournisseur tant avec les acteurs de l’atelier, qu’avec ceux de nos services connexes.



Ainsi, homme de terrain et de communication, c’est avec méthode, rigueur et en valorisant les compétences de chacun que j’aspire à donner le meilleur de mon équipe.



C’est grâce à mon leadership que nous, mon équipe et moi, réussissons à relever de nombreux challenges au quotidien.



Aussi, sensibilisé à l’Assurance Qualité dès mon stage de BTS, c’est naturellement, au travers divers postes à dominante Qualité et expériences sur le terrain, que j’utilise divers outils de résolutions de problèmes en m’attachant à faire respecter les procédures qualité en vigueur.



Par ailleurs, mon esprit d’analyse me permet d’anticiper et d’organiser les actions de suivi des processus mis en œuvre.

Le traitement, l’utilisation et suivi des indicateurs de suivi de l'amélioration continue me sont familiers.



Enfin, mon expérience en Assurance Qualité me poussera à exiger le meilleur service, tant en interne, de nos services connexes, qu’en externe, des fournisseurs, intervenants et sous-traitants.



Je suis mobile et les déplacements (France et/ou étranger) occasionnels (1 à 2 semaines) ne me dérangent d’aucune façon.



Mes compétences :

Relation fournisseurs

Gestion des ressources humaines

Rédaction de CdC

Gestion de projet

Gestion de la production

Gestion des stocks et approvisionnement

Lean management

Leadership

Amélioration continue

Amélioration de process

Gestion d'équipe

Adaptabilité

Assurance qualité

Amélioration de la productivité

Management