Stéphane Loiret COACHING ET OUTPLACEMENT

Dirigeant au sein de compagnies multinationales pendant 20 ans, je suis également coach indépendant en accompagnement professionnel depuis 2004.

Coach, Formateur et Conseil je travaille pour des personnes, (cadres, dirigeants) et des entreprises, qui veulent donner un sens différent au management de leur vie et des leurs activités.

Changer de mode de fonctionnement pour allier efficacité et développement des individus au sein de l'organisation, stimuler l'élan collectif et la créativité pour un système donnant un sens à la relation avant la transaction.



Depuis mes premières expériences de transformation d'organisation, et comme directeur général d’activités à l'international, j'ai la conviction que la performance durable s’établit avec l’adhésion librement choisie des individus à l'organisation, à des pratiques et à des valeurs partagées.



Mon activité professionnelle, mes rencontres avec des managers de multiples cultures, me conduisent à m’intéresser très tôt à ce qui mobilise. Je cherche ce qui crée de l'enthousiasme, au-delà des groupes d'appartenance, dans les projets d'entreprise.



Certifié ICF (International Coach Federation) en 2012, ma pratique reste fondamentalement ancrée dans l’expérience concrète du management en entreprise, en contexte international.

Je me consacre pleinement aux Ressources Humaines, dans l’accompagnement des changements individuels et collectifs. Je dirige des programmes de perfectionnement des modes de management pour allier mieux-être dans l'entreprise et amélioration de la performance globale.





Autres informations :



Stéphane Loiret est Ingénieur Civil des Mines (1989), diplômé du MBA de l’Université de Paris-Dauphine (2005) et du MBA de l'UQAM (2005).

Il est également formé à l'Analyse Transactionnelle, la Process Communication® et la Communication Non Violente.



Conseiller du Commerce Extérieur de la France depuis 2003, il est impliqué dans le parrainage d'actions de formation de plusieurs écoles (Ecole des Mines, Panthéon Sorbonne, Paris3 Sorbonne Nouvelle, Ecole Nationale des Arts et Métiers-ParisTech, Université de Paris Dauphine). Il a organisé plus de 50 conférences à l'attention d'élèves de Masters, sur des thèmes relatifs au développement d'organisations et aux pratiques managériales à l'international.



Stéphane Loiret

http://stephaneloiret.wordpress.com





Mes compétences :

Executive Coaching

Développement personnel

Management international

Coaching d'équipe

Formation professionnelle

Mentoring

Coaching de dirigeant

Social Media