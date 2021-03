Stéphane MARCHISIO

D’une culture internationale très forte par mes expériences professionnelles à l’étranger, j'apporte un regard neuf sur la société et ses enjeux. Je suis venu récemment grossir les rangs de Nice Solutions pour établir et mettre en œuvre la stratégie commerciale qui permettra à la société d’atteindre ses objectifs financiers, à l’appui d’un pilotage méticuleux de l’activité commerciale et d’un management efficace des équipes commerciales dont j'ai respectivement la charge. Ma contribution s’étend à la mise en place d’une veille économique rigoureuse, de nature à orienter mon activité en fonction des capacités du marché et des attentes des consommateurs.



Animé par un sens aigu du service et un goût prononcé pour les détails et le travail bien fait, j'apporte également mes compétences rédactionnelles au service d’une rédaction de contenu web de qualité.



Nice Solutions propose, essentiellement en BtoB, des solutions sur-mesure dans le domaine du rapprochement des personnes afin d'améliorer :



- La productivité opérationnelle des équipes

- Le service client des organisations



Accompagnant la croissance de nombreux clients prestigieux, ServiceBip™ se positionne surtout dans les secteurs :



- De la Sécurité

- De l'industrie

- De la Santé & Bien-être

- Du tourisme (HORECA)



Mes compétences :

Management des ventes

Commerce B2B

Vente B2B

Management

Étude de marché

Marketing stratégique