Stéphane MARCIAL

Professionnel de santé en kinésithérapie et ostéopathie depuis maintenant plus de 20 ans, mon métier est principalement axé sur le soulagement des douleurs dorsales, lombaires et cervicales.



De nombreuses pathologies dorsales ont évoluées ces dernières années et touchent toute la population nationale et mondiale : hernie discale, lumbago, sciatique, discopathie, arthrose lombaire, etc... Les symptômes peuvent parfois se montrer plus violent qu'avant et cela s'explique par la sédentarité croissante de ces dernières années / décennies et par un mode de vie sédentaire.



En complément des soins apportés à mes patients, j'étudie les bienfaits des dispositifs médicaux tels que : correcteur de posture, redresse dos, coussin orthopédique, ceinture lombaire, collier cervical, ceinture de grossesse ou encore les appareils de massage.