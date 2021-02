Stéphane MATTERN

Spécialiste dans le domaine des machines tournantes, j'ai passé 18 ans dans l'aéronavale comme technicien en aéronautique et 1 an et 1/2 comme chef de chantier chez WARTSILA France et 2 ANS 1/2 comme chef de chantier en maintenance industrielle pour la société TRIEX dans le domaine nucléaire et 3 ans comme responsable d'atelier et service au sein de la société SID Steiblé.

Depuis le 1er octobre 2014 j'ai intégré EDF comme adjoint au chef de section mécanique , puis comme chef de section Électromécanique et Essais, au sein du Service Travaux Neufs Modification du Centre Nucléaire de Production d'Electricité de Fessenheim (68).

Voici quelques un de mes domaines techniques de compétence: Management, groupes motopompes, hydraulique, pneumatique, turbines, moteurs diesel et gaz.



Mes compétences :

Machine tournante

Qualité

Gestion de projet

Rigoureux

Support technique

Management

Organisation

Expertise technique

Documentation

Aéronautique

Gestion de la relation client

Démarrage d'installations

Commissioning

Plongée hyperbar

Formation