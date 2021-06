Stéphane MENCIÈRE

Venez avec votre projet:



A lécoute de vos besoins, SLM-productions , définit le cahier des charges, propose un scénario, et détaille avec vous les budgets et les plannings. Nous assurons ensemble les repérages et rencontres, nécessaires à la préparation de votre film.



SLM-productions s'intègre à votre entreprise, rôdé aux tournages industriels, nous savons nous adapter aux contraintes de votre production, et nous saurons déployer le matériel nécessaire pour que l'investissement image se voie à l'écran.



SLM-productions établit systématiquement une maquette pour projection. Afin de valider avec vous le montage final. Nous vous fournirons des copies du film sur le support de votre choix et saurons respecter vos impératifs de diffusion.



Mes compétences :

Réalisateur

Voix off

Post production

Cadreur

Pilote drone

Final Cut Pro / Resolve 17