Stéphane MERCIER

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES - RESEAU DE CLIENTELE



Secteur Agricole, Agrofournitures, Agroéquipements, Elevage

France Entière



Animation de réseau

Vente, réalisation de devis d’implantation, création et implantation de linéaires

Organisation de manifestations techniques et commerciales formation aux produits et service après-vente

Information et formation auprès des prescripteurs

Développement et conception de produits, étude de marché, concurrence, merchandising, sourcing

Réalisation de documents commerciaux et techniques

Mise en place et création d’encarts publicitaires, auprès des journaux et magazines professionnels

Recenser l’ensemble des besoins, remarques et attentes des clients, pour les remonter à l’entreprise

Organisation d’opération et manifestation technico-commercial, marketing



Prescripteurs : IFIP, DSV et Vétérinaires Conseils COOPERL, ARCA, LT, PRESTOR, COOPAGRI, PIGALYS, LE GOUESSANT, TERRENA, LA PAYSANNE…

Groupements de producteurs bovins, ovins et avicoles, centres d’inséminations : CELMAR, CIALINE, API, AMELIS, CAFEL (Loué) - laboratoires, pharmacies, distributeurs en produits vétérinaires : VETO SANTE… - vépécistes, grossistes : ALLIANCE PASTORALE, FOURNIAL, SOCODIX, VITAL COMCEPT…

Machinisme agricole PROMODIS, SOCODICOR, AGCO, SCAR, VITI/VINI FAUPIN, ALABHEURTE GAMM VERT LISAPRO et LISADIS, INVIVO - GSB : LEROY MERLIN, MR BRICOLAGE, WELDOM, BIG MAT - Fournitures Industrielles : KDI, DOMPROS, MASTERPROS, DESCOUR - Quincailliers : COFAQ, BRICODEAL - Motoculture de plaisance MOTORISTE+, VERTS LOISIRS.



Informatique : Word, Excel, Sage.





EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE



2009 - 2011 Responsable magasin d'élevage ELVEO 44, Puceul

Productions laitière, avicole, porcine et bovin viande



Création de 500 m² de vente magasin + parc matériel d'élevage



2008 - 2009 Technico-commercial ASD/CASA SOUDURE, Chelles

Matériel de soudure Mig, Tig, plasma et consommable

Secteur Basse Normandie, Bretagne, Pays de Loire, Poitou Charente



Mise en place d’un réseau de 40 distributeurs

Clients dans les secteurs fournitures industrielles Tampleu Descour, Orexad, Afcos - automobile, Sodiama/Decharanton Letendre, Le Forestier, agricole et marine : Epagri, Agco, Casamer Agrial, Thecnidis Dock Maritime - quincaillerie : Cofaq/Bricodeal, Gedimat Peigne, Maffart



2006 - 2007 VRP responsable élevage France GENIA, Saint-Hilaire de Chaléons Matériels vétérinaire et d’élevage



Création de linéaires adaptés à la commercialisation en libre-service agricole et développement du référencement auprès des centrales, négociation auprès des plateformes et centrales d'achat APEX, GAMM VERT (LISADIS, EDIMAG-TERRENA, et réseau FARAGO)



2004 - 2005 Technico-commercial CASA/SOUDURE, Vitry sur Seine

Matériel de soudure Mig, Tig, plasma et consommable

Secteur Basse Normandie, Bretagne, Pays de Loire





2002 - 2004 Technico-commercial LACME, La Flèche

Clôtures, compresseurs agricoles et industriels, chargeurs de batteries.



1996 - 2002 Commercial sédentaire SHELL



1992 - 1995 Technico-commercial DYNAGRI, Plaintel

Santé et production animale



1989 - 1992 Responsable technico-commercial SAPR, Le Clion sur mer

Négoce agricole en agrofournitures



Encadrement d'une équipe de six personnes, avec dépôts, silos, ainsi qu’un libre-service agricole.



1986 - 1987 Technico-commercial SEGMA (travaux publics) La Chataigneraie

Vente de matériel agricole



Mes compétences :

Brevet

COMMERCE

Commercial

Formation

Ingénieur Commercial

Production

Technicien agricole

ventes