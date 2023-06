Stéphane MICALETTO

PARCOURS PROFESSIONNEL



01/2019- à ce jour - Auto-entrepreneur digital

Missions :

Evaluation de la problématique rencontré par le client.

Identification des objectifs clients et déterminer sa faisabilité.

Aider ces personnes à prendre confiance en eux et à prendre conscience de leur potentiel inexploité.

Accompagner la personne dans latteinte de son objectif.

Mise en œuvre de ce plan daction

02/2016 à 12/2018 - Responsable de vente automobile : INFINITI

Missions :

Gestion du showroom et commandes clients

Gestion des commandes financières

Suivi des opérations constructeurs et approvisionnements

Gestion de rendez-vous après-vente et suivi dentretien

Juin 2014 - 09/2016 - Commercial expérimenté attaché de direction : NISSAN BAYARD 13

Missions :

Gestion du showroom et commandes clients

Suivi des opérations constructeurs et relances commerciales Process NISSAN

Gestion des commandes et gestion financière V.N et V.O

Achat V.O extérieur financements et périphériques

Ouverture des O.R de préparations et commande accessoires

Suivi des préparations V.O V. N reporting hebdomadaire

Livraisons clients

Rappel et suivi de satisfaction client

11/2011 - 02/2013 - Vendeur magasin véhicules neufs, entreprises : TOYOTA GTA NOISY

Missions :

Gestion showroom

Accueil clients - Process de vente TOYOTA KAIZEN

Accueil découverte et analyse financière, offre de reprise, essai, négociation et vente

Vente de produits périphériques

Vente de véhicules avec optimisations des marges

Tableau gestion des marges

Relance de la base prospects et clients

Gestion des leads

Livraison et mise en main clients

Rappel satisfaction client

01/2009 - 09/2015 - Création dentreprise : ECHANGE EXPRESS digital

Missions :

Création du site internet entre Pro : Array

Gestions des achats d'occasions

Gestion des commandes V.O

Suivi des facturations ateliers et réparations

Gestion des reprises des équipes commerciales

Suivi des facturations clients

Organisation du service V.O

Entreprise restée en sommeil pendant 3 ans avant fermeture

11/2006 - 11/2008 Gestion du point de vente V.O : JAGUAR FONTAINEBLEAU

Misssions :

Achats et ventes des véhicules de marques généralistes

Gestions des remises en états avec prestataires (carrosseries, garanties)

Gestion de la rotation de stock et diffusion sur les providers

Financements et suivis de la trésorerie

05/2001 - 07/2006 - Commercial vente V.N et V.O : CITROËN SOGAME

02/1996 - 12/2000 - Commercial vente V.N et V.O : ESPACE EUROPEEN





Diplômes et formations :

2011 : Formation Toyota : KAIZEN

1992 : Ford marketing institut

1990 : Ecole Renault payée par ETS FERREYRA SAVY