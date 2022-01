Stephane MICHEL

Après avoir commencé ma carrière dans le milieu automobile, j’ai acquis plus de 11 ans d’expérience auprès d'une entreprise travaillant pour les grands groupes de l'Aérospatiale et de la Défense. J’ai ainsi coordonné de nombreux projets dans le domaine du développement d’actionneurs électromécaniques, et c’est un secteur qui m'a véritablement permis de m’épanouir professionnellement.

Je souhaite maintenant réorienter ma carrière en reprenant une petite menuiserie-ébénisterie. Pour cela, j’ai suivi une formation de menuisier chez les Compagnons du Devoir à Angers.