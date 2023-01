Stéphane MOLLARD

Je bénéficie d'une expérience de presque 8 ans dans le domaine de maître-nageur et de 16 ans en toutes catégories d'eau confondues dont plusieurs années en piscine militaire.



Ma formation BPJEPSAAN et mes différentes expériences m'ont permis de me connaître et de développer les compétences essentielles pour ce poste.



J'ai en effet appris le travail en équipe, la rigueur et l'organisation me permettant d'être très polyvalent et adaptable. Mes différentes expériences m'ont appris à hiérarchiser les taches prioritaires.



Je cherche un poste à plein temps sur Vitré