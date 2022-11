Stéphane MONNY

Etude de droit éffectuée à l l'upec paris 12(L3)



Par la suite une formation managériale, dont j'éxerce depuis plusieurs années.



Auto dicdate dans le monde du trading, j'investi sur les marchés financiers.

Puis en 2020 je découvre l'auto entreprenariat avec ma première boutique en ligne.



Pationné par les rélations internationnales et désireux de plus de paix dans le monde, je deviens donateur au prèt des ONG tel que amnestie internationnale(2018).

La sollitation de faire partir de l'assemblé générale me motive à plus d'implication au niveau politique.



En 2022 je deviens militant pour le develloppement et plus de démocratie dans les républiques africaines, nottament le cameroun appelé aussi l'afrique en mignature.