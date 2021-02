Stéphane MORDANT

Fort d'une solide expérience dans les domaines de hautes technologies (postes techniques occupés dans la Marine Nationale puis dans un laboratoire civil en Supra et Hyper fréquences) j'ai intégré la division Arts-Graphiques de SIEMENS.

Rompu à la maintenance, à l'installation et à la formation du personnel, j'ai développé mes compétences sur les produits HEIDELBERG dans le domaine du Prépresse.

Les formations Usine en Allemagne m'ont permis d'offrir le service attendu par nos clients sur la région Nord-IDF.

Aujourd'hui, je répond aux besoins techniques sur les flux de données, les CTPs (Computer To Plate), scanners et recorders, organes essentiels de la production numérique des imprimeurs et photograveurs.



Mes compétences :

Ecoute

Entrepreneur

Formation

installation

Polyvalent

Pré-presse

Prépresse

RIGOUREUX

SAV

Service client

Technique