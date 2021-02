Stéphane MOULEM

Fort de de plus 15 années d’expériences en gestion de structures et de projets, portant principalement sur le pilotage général et le suivi de programmes, le contrôle budgétaire des opérations, la conduite du changement structurel, ou la coordination de moyens de support.



Mes compétences majeures sont :

• Planification générale et déclinaison opérationnelle de politiques et de stratégies;

• Formalisation d'expertises déjà acquises, et affinage de positionnements opérationnels;

• Création d'outils/indicateurs de suivi des activités et de mesure de la performance;

• Coordination de l'ensemble de la mécanique budgétaire : élaboration, suivi, report d'information, projections, analyses;,

• Mise en place de procédures de validation et de contrôle (table d'autorité, ordonnancements de dépenses...);

• Optimisation et/ou réorganisation des moyens mobilisables au sein de la structure;

• Organisation du renforcement de capacités des équipes opérationnelles déjà en place.



Mes compétences :

Gestion de projet

Développement économique

Contrôle de gestion

Gestion administrative

Management opérationnel

Planification stratégique

Encadrement

Gestion budgétaire des opérations

Sage Business Management Software > Sage 50 Suite

SAP

SAARI

Microsoft Excel