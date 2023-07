Stéphane PALLOT

Je suis actuellement ingénieur systèmes & réseaux chez CISA INFORMATIQUE, une SSII à Bourg-en-Bresse.

Mon travail consiste à faire des audits chez nos clients, puis à installer les solutions préconisées.

J'installe principalement des Active Directory Microsoft (Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003, Windows SBS Server 2003, Windows 2000 Server), des routeurs, des firewalls, et des switchs D-Link.

Auparavant, j'ai exercé dans une autre SSII (PROLIVAL)en tant que Technicien systèmes & réseaux puis administrateur système et réseaux.

Je suis certifié MCSE Windows 2000 Server et également certifié administrateur des firewall Watchguard.

J'aime beaucoup apprendre et je ne cesse jamais de me former aux diverses évolutions de l'informatique.



Mes compétences :

Firewall

Informatique

MCSE

Microsoft Active Directory

SSII

Système Windows