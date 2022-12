Stéphane PANNETIER LE HÉNAFF (PANNETIER)

Né en 1996, à Avranches, en France, l'intérêt de Stéphane Pannetier Le Hénaff pour l'art et la peinture a commencé par la découverte des tableaux de maîtres de la Renaissance, dont il s'est nourrit tout au long de adolescence en les contemplant. Fasciné par les chefs-d'oeuvre à couper le souffle, qui dépeignent des thèmes mystérieux et emplis d'une fabuleuse créativité, il ne lui fait plus aucun doute que son plus profond désir est d'embrasser cette carrière artistique pour devenir peintre.



"L'art est la lumière naturelle qui relie les âmes entre elles."



Il entreprend une formation académique internationale à l'École des Beaux Arts de Montréal Artus, au Canada où il a étudié le dessin de la Renaissance. Il s'est initié à l'anatomie classique au Studio Escalier à Paris. Puis c'est à l'atelier de Christelle LeBloas qu'il découvre le travail de la laque asiatique dont fit un féru disciple. Pour approfondir et affiner sa technique de dessin il a étudié deux ans et demi à la Barcelona Academy of Art. Enfin il décide d'apprendre à peindre par le sfumato et le glacis en palette limitée, style de Léonardo DaVinci à L'Academy of Fine Art Germany.



Depuis ses 19 ans, il se consacre à des expositions et des collaborations avec des galeries et expositions collectives en France, au Canada, en Espagne, en Allemagne.



"Vis la forme et formes la vie."



Artiste académique et plastique, il est connu pour son travail raffiné mêlant figuratif et abstraction avec des cadres translucides, héritage de l'iconographie qu'il chérit comme la Renaissance italienne et le mouvement Art nouveau.



Il vit actuellement dans la basse Normandie, à Fleury sur Orne.