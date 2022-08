Stéphane PIN

Seuls ceux qui osent s'accordent le droit de réussir ...



Mon histoire a commencé à lâge de 12 ans lorsque mon père ma fait découvrir le monde du bâtiment en minvitant à minstaller derrière les manettes dune pelle ... Ce jour là, jeffectuais lun de mes premiers pas dans ce secteur dactivité. A lissue de mes études, jai eu lenvie dintégrer les métiers de la construction et cest avec une grande motivation que je me suis engagé dans cette aventure dédiée aux travaux publics.



Pendant plus de 26 ans, je me suis spécialisé dans lexploitation des mines et des carrières notamment dans le domaine des matériaux de construction. Jai souhaité approfondir et valider mes connaissances techniques par le biais d'un Bachelor en travaux publics. Grâce à mon cursus et mon investissement personnel, jai eu lopportunité davoir en charge la gestion et la direction de carrières alluvionnaires, de roches massives, d'unités de production ainsi que la conduite de chantier en TP-VRD et terrassement.



De cette forte expérience pluridisciplinaire, jai développé des qualités et des compétences notamment en termes de management, sécurité, prévention, formation et technique de process.



En 2019, jai eu lenvie de transmettre et partager mon savoir faire ainsi que mes compétences techniques. Cest la raison pour laquelle jai décidé d'intégrer un poste de formateur. Mépanouissant dans ce nouveau métier, je suis monté en compétence afin de devenir officiellement testeur CACES® en validant mes acquis auprès dun cabinet daudit.



A ce jour, cette passion ne cesse de grandir grâce à un équilibre et un épanouissement plus intense chaque jour. Je suis aujourdhui responsable d'un centre de formation et référent technique sur les recommandations : R482 - R483.B - R484 - R485 - R486 - R489 - R490.



Je reste à votre écoute afin déchanger sur les métiers de la prévention, des travaux publics, l'exploitation des mines et carrières et le recyclage des matériaux.