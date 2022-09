Stephane PLACIAL (STEPHANE PLACIAL)

Ma formation et mes expériences professionnelles m'ont permis de commencer comme ITC dans la distribution de matériel pour le domaine de lélectronique puis comme ITC dans le domaine mécanique pour ensuite être respectivement directeur de site et directeur commercial et avec une petite interruption pour être Responsable IDF dans le domaine de la distribution de composant électronique passif.



Mes compétances sont donc dans les domaines commerciaux au sens large, le management, l'ecoute des personnes, la persévérance et être fédérateur afin de relever les défis