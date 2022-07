Stephane POIGNARD

J'ai créé STEF NETTOYAGE, début 2006.



Aujourd'hui, la société compte une douzaine de personnes et est implanté dans le min de Rungis depuis 2010.



Nous sommes adhérant de la FEP IDF, qui est notre syndicat professionnel du nettoyage. Cette démarche est orienté par notre engagement sur la voie de la qualité et par notre volonté d'obtenir le certificat QUALIPROPRE.



Mon passé d'ancien auditeur qualité conjugué à des compétences techniques acquises lors de mes études, m'ont conduit à constamment améliorer notre technicité et la qualité de nos interventions.



C'est pourquoi, j'ai, depuis le début, investis tous nos bénéfices dans un d'outils de travail à la pointe de la modernité et d'une qualité irréprochable.



Aujourd'hui, je suis fier, de pouvoir travailler avec un tout nouveau système performant de nettoyage : un ensemble de nettoyage cryogénique, me permettant de ne plus utiliser d'eau et de produits chimiques.





j'ai fais ma spécialité de l'entretien et la mise en valeur des matériaux de construction : les pierres naturelles, les marbres, les plastiques, les bois, les métaux, les bétons, les carrelages.



Nous avons aussi pris le virage de l'écologie, il y a quelques années, afin de travailler plus sainement et d'économiser les ressources naturelles.



