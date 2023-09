Stephane ROMANYSZYN

Stéphane Romanyszyn est le président directeur général d’Entreparticuliers.com, site de petites annonces immobilières entre particuliers qu’il a fondé en 2000 et dont il a assuré la croissance et l'introduction en bourse en 2007.



En 1983, Stéphane Romanyszyn crée la société METROPOLIS, un réseau d'affichages publicitaires pour les films cinématographiques et les spectacles, rayonnant sur l'ensemble de la région Île de France.



En 1985 il fonde un groupe de presse et de communication : la société GMI (Groupe Médiatique International). Cette société éditera plusieurs journaux et magazines, dont notamment un célèbre journal d’annonces immobilières entre particuliers vendu chez les marchands de journaux sur l'ensemble du territoire français.



En 1992, Stéphane Romanyszyn et un associé lancent 3617 SELOGER, un service minitel d'annonces immobilières de professionnels. Ce service est plébiscité par les ménages français et devient rapidement incontournable pour les agents immobiliers. Il sera revendu quelques années plus tard à la société Pressimmo qui en fera le site Internet au succès qu'on lui connait encore aujourd'hui.



En 2000, il parie sur l'avènement d'Internet et devance deux tendances du marché immobilier (dématérialisation des petites annonces immobilières et désintermédiation des transactions immobilières) en créant Entreparticuliers.com qui après avoir surmonté l’éclatement de la bulle internet, devient un acteur incontournable sur son marché.



En 2007, Stéphane Romanyszyn réalise une très belle introduction en bourse d'Entreparticuliers.com sur EuroNext.



En 2008, il investit dans plusieurs startups dont le secteur d'activité est compatible avec son savoir faire et son expérience (internet, médias, annonces.)



Ses investissements (I-Graal, Dismoiou, Samestory/Semantiweb, Bon-Privé, Videdressing, Yoopies, Sentinelo, Homeloc, Network Finance, Reworld Media, Dyovino, Cyphoma, Dermance, Bird Office, Artsper, Tribway...) sont réalisés soit en propre, soit en association avec des fonds d’entrepreneurs tels que Network Finances ou 50 Partners dont il est Founding Partner.



Stéphane ROMANYSZYN est à l'écoute de tout entrepreneur désireux de lui présenter son projet à n'importe quelle étape de celui-ci.



Mes compétences :

Publicité

Conseil

Communication

Marketing

Management

Internet