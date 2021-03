Stephane RUET

2017: Président Agence 1827 L'image...

Production TV / Digitale / Photographie / Média / Édition ...

2012: Responsable de l image à la Présidence de la République



2007: Directeur associé StoryBox Press

Directeur StoryBox Photo:

Valorisation et communication par l'image: Pour des marques, des sociétés, des événements, des personnalités, et du web,

Prod Photo (expos, livres) - Prod Publicité (groupes médias)

Gestion et optimisation image de marques, personnalités, stocks photos



2004: Fondateur et directeur de l' Agence 1827 (Production audiovisuelle,Agence photo et de communication par l'image)

Prod Télé documentaires - Prod Photo (presse, packshot, expos, livres) - Prod Publicité (groupes médias), gestion, organisation et optimisation des stocks photos et de l'image sur les site internet.

Valorisation et communication par l'image: des sociétés, des événements, des personnalités et web.



1991 / 2003 : Photo journaliste Corbis / Sygma

Photographe depuis 1991 chez Sygma: Grands reportages, reportages de guerre, Photos de mode de publicités et de personnalités.



@stephruet

1988 Bac A3 (Arts graphiques) puis beaux arts (option photo) B.T.S Pub / Arts graphiques.





