Bonjour,

Je m'appelle Stéphane SAVONA et je suis développeur Front-End. Mes compétences :

- Intégration html5 / CSS3 / JQuery / Javascript

- Responsive Design

- Utilisation des technologies SCSS / SASS / Grunt / Livereload

- Frameworks Bootstrap et Foundation

- Wordpress

- CMS EzPublish 4 et 5

- Intégration dans Symfony 2

- Utilisation de Magento

- Photoshop

- Méthode Agile / Scrum

- AngularJS (en cours d'apprentissage)



Je vis en concubinage et je suis papa de 2 filles.



Magento e commerce

HTML

CSS

Wordpress

Responsive design

JQuery

Prestashop

Ezpublish

Foundation Zurb

JavaScript

Bootstrap

Symfony2

Scrum

Agile

SCSS

AngularJS

Photoshop

Autonome

Consciencieux