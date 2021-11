Stéphane SECLET (STÉPHANE SECLET)

Riche de plus de 10 ans d'expérience professionnelle en tant que Directeur Général ou Directeur des Opérations dans des structures hôtelières (Hôtel, Resort) 4* et 5* en France et en Chine (où j'ai résidé 9 années).

Management d'équipes de 15 à 650 personnes.

Sens des responsabilités.

Implication.

Management.

Connaissances "Santé Sécurité" / Formation 100h en 2021.

Sens du détail.

Recherche de synergie des équipes.

Motivation et accompagnements au quotidien.

Sens de l'écoute (Equipes et clients)

Attention constante à la qualité de l'expérience client.