Stéphane SEIGNEUR

Mon domaine d’action et compétences :

Consultant Organisation Gestion Coordination Planification Communication

Corporate Communication & Organisation front & back office

Communication, coordination & support évènementiel

Communication institutionnelle interne & externe



Mes compétences transversales associées :

- Définition, structuration, planification, budgétisation

- Gestion, coordination, supervision, encadrement

- Sécurisation active et passive

- Suivi & développement

- Logistique

- Écoute, analyse, conseil, assistance

- Politiques & stratégies de communication,

- Influence positive, relationnel direct et indirect

- Social media & community management, web site, PLV, photographie

- Exploitation, création, gestion, administration, intégration, illustration, animation

- Actions & supports physiques et virtuelles, moyens, vecteurs, flux & réseaux dédiés et associés

- Actions partenariales & consortium : relationnel, démarchage, contractualisation, suivi



Mes secteurs d’affinités :

- Véhicules légers & lourds (Light and heavy vehicles)

- Motocycles, Side-cars, Trikes, Autos, Camions, Autocar, Autobus

- Motorcycle, automotive & heavy vehicles events, mechanical sports events

- Mechanical congress, trade & public shows, mechanical convention & gatherings

- Évènements, Présentation, Vecteurs, Services, Techniques & technologies

- Transport & Mobilité intermodale, pôles d'échanges intermodaux



Mon "Life style" :

- Moto - Ski - Montagnes & lacs



Permis de conduire Franco/Européen - catégories :

- VL : AM, A1, A2, A / B

- PL Marchandises / Camion : C1, C1E, C, CE

- PL Voyageurs / Transport en commun : D1, D1E, D, DE



Web Site :

Contact Corporate : contact@molotok.fr

Contact Direct : ssepro@orange.fr



Mes compétences :

Rédaction

Stratégie de communication

Community Management

Communication

Illustration

Motorcycles Events

Evènementiel et Relations Publiques

Events of heavy trucks

Photographie publicitaire

Teamwork

Motors Events

Création de site web

Photofiltre (V.X)

Véhicules lourds

AutoCAD

Communication événementielle

Automotive Events

Autobus

Gestion événementielle

Motocycles

Webacappella responsive Business

Autocars

Webacappella

Deux-roues

Side-Cars

FTP Site Manager

Trucks Events

Webacappella responsive

Mobilité

Photographie

Management

Adobe Photoshop

Réseaux sociaux

Communication corporate

Microsoft Office

Automobile

Conseil en communication

Public meeting

Gestion de projet