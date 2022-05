Stéphane SOULÉ

Bonjour,



Je suis, depuis toujours, passionné de sport et je baigne dans le milieu sportif depuis mon plus jeune âge. Je m'intéresse à un grand nombre de sports et j'en ai pratiqué certains en compétition. Après des études en STAPS (Fac de sport) où j'ai atteint un niveau BAC+4, j'ai choisi de me diriger vers le journalisme sportif.



J'ai donc commencé à commenter des matches de foot et de rugby sur une petite radio locale. Depuis, j'ai eu l'occasion de faire mes armes dans le domaine de la presse écrite (sur internet) et même sur une petite chaîne de télévision.



Je me suis occupé de la rubrique sport du site internet d'une grande radio nationale (Europe 1) ainsi que de celle du portail Orange.fr.



Curieux de nature et rigoureux, je suis toujours prêt à relever un nouveau défi qui pourrait enrichir mon expérience professionnelle. N'hésitez pas à me contacter.





Stéphane.



Mes compétences :

Journalisme

Journaliste sportif

Sport