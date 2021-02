Stephane VABRES

J'ai obtenu mon expérience grâce à mes échanges avec d'autres personnes faisant partie de mon secteur d'activité "le monde du funéraire" , étant à l'écoute de chacune des expériences de ces personnes, j'ai su en tiré profit pour m'adapter et construire ce que je suis aujourd'hui une personne animé par le désir d'apporter une solution adaptée à chaque demandes de mes clients, rigoureux et très dynamique, j'essaye de répondre aux demandes rapidement de façon à limiter la consultation pour la même demande chez mes concurrents. Bref mon métier je le fais avec passion et abnégation.



Mes compétences :

Gestion d'entreprise

Mandataire en assurance deces

Conseiller funeraire

Marbrier funeraire

Dessin 3D