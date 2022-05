Stephane VAN DE RIET

Directeur commercial dans le domaine de la santé, management d'une équipe commerciale terrain et sédentaire.

L'activité : conseil, informatique, rfid, stockage, gestion des circuits "hors patients". Passionné par tout ce qui est technique, technologique, informatique, j'ai pu créer des relations étroites depuis plus de 11 ans avec les principaux pharmaciens, directeurs d'hôpitaux, cadre de santé des hôpitaux et cliniques françaises. Cette expérience me permet de réaliser des cycles de business longs et importants en terme financier.

D'origine néerlandaise et ouvert aux cultures étrangères, mes caractéristiques : sens de l'analyse, stratégique, écoute, force d'idées et de propositions.



Mes compétences :

Appel d'offres

Commercial

Commercial export

Conseil

Directeur commercial

Export

Export Manager

Informatique

Logistique

Logistique hospitalière

Manager

Néerlandais

Organisation

Pharmacie

Sales

Sales manager

Santé

Vente

Vente de solutions