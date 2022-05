Stephane VAN-DER-BEKEN

Ancien acteur de la grande distribution et commerçant indépendant pendant de nombreuses années , je suis actuellement dans l'industrie et je souhaite revenir à mon métier historique du commerce et de la distribution.

J'ai un gros pouvoir d'adaptation et je suis courageux et pugnace.



Mes compétences :

Management

Gestion de la relation client

Gestion des ressources humaines

Gestion des stocks

Gestion administrative

Gestion financière