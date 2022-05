Stephane VANGELL

Le Groupe INTM, spécialiste en conseil et en services du numérique, s’inscrit depuis toujours dans une volonté de proximité et de performances opérationnelles.

Depuis 2004, grâce à la confiance mutuelle entre INTM, ses 1200 collaborateurs et ses clients, INTM connait une forte croissance appuyée par des référencements durables avec de grands groupes.



A travers nos expertises, tant fonctionnelles que techniques, nous mettons nos compétences et nos solutions à disposition de nombreuses entreprises dans les secteurs de l’industrie, des transports, de l’assurance, de la banque, des télécoms, de l’énergie, etc.



La proximité avec la direction générale et l’esprit d’équipe des managers permettent d’anticiper avec agilité et efficacité les besoins de nos clients. Plus que de simples commerciaux, les Business Managers sont d’anciens consultants qui maîtrisent tous les aspects des environnements clients. Cette confiance mutuelle entre la direction d’INTM, ses collaborateurs et ses clients est la clé de notre excellence et de notre croissance.



Ni nos managers, ni nos consultants ne sont cloisonnés par Business Métier ou par technologie. La diversité des clients gérés par le même manager permet à nos consultants d’intervenir sur des secteurs métiers multiples avec un positionnement évolutif et dynamique.



Grâce au cercle vertueux formé par les managers et les consultants, nous répondons de façon pertinente aux attentes de nos clients et aux aspirations de nos collaborateurs.

Nous proposons à ces derniers une évolution progressive liée à leurs compétences, leur motivation et à leur relationnel chez nos clients et nos partenaires. C’est ainsi que nous avons mis en place l’institut de formation Groupe INTM qui accompagne nos collaborateurs dans leurs montées en compétence.



