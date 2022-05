Stéphane VANNIER

Cadre socio Educatif dans un I.M.E de la F.P.H du centre Alsace, à SELESTAT (67 BAS-RHIN). Je gère actuellement 3 services éducatifs:

-1 IMP (50 enfant 6-14ans et 10 éducateurs),

-1 IMPro (60 adolescents et jeunes adultes et 8 éducateurs, moniteurs d'atelier, plus un éducateur sportif, une éducatrice "chargée d'insertion").

-1 internat.de 60 lits répartis en 5 unité d'hébergement de 12 lits chacune et 11 éducateurs).

- Plus une éducatrice "coordinatrice " et "un pôle remplacement" de trois éducateurs qui interviennent de façon transversale sur tous les services de l'IME.