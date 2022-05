Stéphane VAST

Éleveur de logiciels libres chez Libriciel SCOP, le nouveau nom de Adullact Projet, société coopérative au service des collectivités et administrations.

Force de proposition dans l'accompagnement, la mise en œuvre et la maintenance de solutions en logiciel libre autour de la dématérialisation des procédures, elle promeut entre autres "i-Parapheur", solution transverse de validation et de signature électronique.

J'ai en charge le pôle signature électronique, et anime une équipe d'ingénieurs curieux et motivés.





A titre personnel, je défends une espèce de concept d'informatique citoyenne:



-- "Tout développement de logiciel informatique financé une fois ne devrait être payé qu'une fois" (idée fondatrice de l'association ADULLACT): cela semble si évident en le lisant, non?, surtout dans le service public! Mutualisons les efforts, et faisons baisser les coûts (TCO) supportés par la communauté. De sorte qu'il ne reste à payer que le coût de la maintenance, des formations... bref de vraies prestations d'hommes vers d'autres hommes.

Conséquence: de l'emploi local! Pour ce type de prestation, point de délocalisation ou d'off-shoring.



-- L'informatique n'est qu'un outil, pas une fin en soi. La seule fin est dans la satisfaction pleine et entière de l'utilisateur de cet outil.



-- L'utilisateur ne devrait pas être dépendant (esclave?) du logiciel qu'il utilise: dans les formats de documents utilisés, dans les interfaces avec des systèmes tiers.



-- Télétravail: alliance entre usages de l'informatique, développement durable et respect de l'environnement.





Ingénieur informatique et réseaux de formation, j'ai travaillé sur des systèmes informatiques parmi les plus exigeants en sûreté de fonctionnement et temps réel (contrôle aérien, réseaux et sécurité bancaires, systèmes de téléconférence).

A de nombreuses occasions, j'ai pu voir que le modèle de développement des logiciels libres répond au moins aussi bien que celui des "logiciels propriétaires" (privateurs), face aux exigences d'absence de bug critique, de fiabilité, d'interopérabilité et de respect de l'utilisateur. Ainsi logiciel libre et assurance qualité sont deux notions qui font bon ménage.

Je ne crois pas à la "sécurité par l'obscurité et le secret du code", mais plutôt à la transparence de celui-ci qui permet à tout un chacun de vérifier qu'il est sûr.

C'est comme cela que je conduis mon métier.



En résumé, je me définis ainsi: Informaticien orienté qualité et logiciel libre.



Mes compétences :

Logiciel libre

GNU/Linux

Collectivités locales

Nouvelles technologies

Réseaux

ISO9001

Signature électronique

Open Source