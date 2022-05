Stephane VAUGIN

Assistant ressources humaines

Air France

novembre 2014 – Aujourd’hui (1 an 8 mois) ROISSY

Sous l’autorité du RRH de la Direction du Service au Client (DSC) et de son adjoint, contribue à la mise en œuvre de la politique RH menée par la DRH Hub et le RRH de l’entité, assure la préparation et le suivi de tous les dossiers des personnels, instruction des dossiers.

TECHNICIEN DU PERSONNEL

Air France Industries KLM Engineering & Maintenance

septembre 2007 – novembre 2014 (7 ans 3 mois)ORLY

Élaborer l’ensemble des tableaux de bord sociaux à l’aide de SAP (GTA RH, FI COMM) et BUSINESS OBJECTS

Suivre l’activité et la gestion du personnel : gestion des effectifs et de la masse salariale (fil de l’eau P11& B10), compteurs d’heures, de congés, d’accidents du travail.

Remonter les données sociales, en établissant les divers indicateurs (DP, Bilan social).

Tenue des dossiers professionnels des salariés

Elaboration des dossiers pour le titre d’accès aéroportuaire.

Mise en place des intérimaires au sein de la direction industrielle d’Orly et le Bourget.

Lien entre les entreprises de main- d’œuvre extérieure et les responsables de services de l'activité pour assurer le suivi et la gestion des demandes d'intérimaires.

Sélection des candidats, planification des arrivées et des départs

Etablissement de la gestion administrative et financière et des mises en place de la Main- d’œuvre Extérieure ainsi que le traitement des factures sous click 2 buy et SAP.

Veille à l’application de la législation et de la réglementation du travail temporaire de façon juridiquement responsable.

Connaissance des métiers techniques ainsi que des profils recherchés sur le marché du travail.

technicien structure en aéronautique

Air France Industries

novembre 1996 – août 2006 (9 ans 10 mois)orly

Agent de maintenance à la grande visite des gros porteurs (Boing747, Airbus340).

Travail en équipe pour appliquer des procédures de maintenance définies par les constructeurs.

Réception de toutes les pièces métalliques et composites de la cellule de l’aéronef. Adaptation des pièces ensemble, à partir des plans et des documents techniques des constructeurs.