Stéphane VAULOT

Ingénieur en génie chimique avec une spécialisation en HSE, j’ai acquis, au cours de mes 15 années d’expérience professionnelle une véritable expertise dans le management de l’hygiène, de la sécurité et de l’environnement dans un environnement industriel, multiculturel et international.

Je suis à la recherche d'une nouvelle mission au sein d’une structure de taille internationale partageant mes valeurs.

Mes domaines d’expertise sont :

Gestion de la sécurité dans un cadre multi-sites, multiculturel et international dans les industries suivantes : Oil & Gas, chimiques, bois/papier, énergies, agroalimentaires, logistiques, BTP et de la maintenance/construction d’une manière générale.

Responsable HSE et management d’équipe : Participation aux comités de direction, garant du plan d’action HSE, gestion de budgets (liée à des prestations de services), recrutement & encadrement d’équipe.

Systèmes de management : mise en place et garant de systèmes de management suivant les normes ISO 9 001, ISO 14001 & OHSAS 18001 ainsi que la certification MASE

Analyses des risques : Document Unique, HAZID, HAZOP, JSA, AMDEC, HIRA, Risques Technologiques, plan de prévention et PGC/PPSPS.

Culture sécurité : mise en place de démarches comportementales (BBS)

Gestion de projets ; management de groupe de travail thématique et multimétier (e.g. gestion du stress au travail), préparation d’arrêt d’usine ainsi que des projets neufs de construction ( > 200 millions $)

Communication avec les différents partenaires institutionnels de l’entreprise : CARSAT, DREAL, Inspection du Travail ainsi que les partenaires sociaux et les directions groupe.

Management de la sous-traitance : de la gestion du personnel intérimaire à des prestations de type EPC et facility management.

Expertise réglementaire et opérationnelle dans les domaines suivants : Code du travail et code de l’environnement pour les installations classées, gestion des déchets, risque chimique (Amiante, H2S, CMR, REACH, fiche d’exposition), ergonomie du poste de travail, risque radiologique, transport de matières dangereuses, risque incendie (APSAD et FM), risque électrique, risques technologiques (ICPE), définition et suivi des EIPS, circulations intra et extra site, gestion et préparation aux situations d’urgences (POI), consignations, travaux en hauteur, espaces confinés, travaux d’excavation, travaux réalisés sous conditions extrêmes (température, humidité, vibration et bruit) ainsi que l’étude de la pénibilité au poste de travail (fiche d’exposition).



Mes compétences :

Energie

Gestion de projet

Construction

BTP

Maintenance industrielle

Pétrole

Industrie