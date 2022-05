Stéphane VENET

Fort d'un cursus scolaire orienté en électricité et complété par des expériences en entreprises telles que SEEI et SCEE, je suis compétent pour mettre mes savoirs au service du secteur du bâtiment, des travaux publics et de l'industrie.

De plus, je finalise une formation en tant que monteur dépanneur frigoriste ce qui me permet d'assurer l'installation, la maintenance et l'entretien de machines frigorifiques. Soucieux de satisfaire le client, je suis une personne minutieuse et volontaire afin de résoudre toutes les situations problématiques. Disponible à partir du 6 juin 2016, je reste en attente de toutes opportunités.



Mes compétences :

Nacelles

Microsoft Office

Autocad

Habilitations électriques