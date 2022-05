Stéphane VERGEYLEN

Bonjour,



Je recherche un job dans le domaine de la transition énergétique : smart grid, optimisation énergétique, photovoltaïque, éolien, décarbonation de l'activité humaine, ...



Je suis indépendant (freelance) et peux me rendre disponible début 2019 sur Nantes et ses environs pour tout projet d'envergure où mes compétences seraient bienvenues.



Mon CV est téléchargeable à l'adresse http://www.stedan.be/stephane_vergeylen.pdf



A bientot !

Stéphane



Mes compétences :

Power Stations

Combined Heat & Power

Nuclear Plant

Project Management

SCADA

Siemens Hardware

Bootstrap

C Programming Language

C++

Cascading Style Sheets

FPGA

GNU

Git

HTML

Java

JavaScript

Matlab

Personal Home Page

Python Programming

Ruby on Rails

SCSS

SQL

Secure Shell

Secure Socket Layer

Ubuntu

jQuery